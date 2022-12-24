Babam iki bacağından oldu

HANNOVER'DE yaşayan babası Doğan Sargın'ın (73) dört yıl önce amcasının öldüğü KRH Klinikum Nordstadt'a tedavi amacıyla yattığını anlatan Barış Sargın (47), "Babamın hastanede yanlış bacağını kestiler" dedi. Olayın dört yıl önce gerçekleştiğini söyleyen Sargın, "Babamın sağ bacağı kangren olmuştu. Sol bacağı kesilmiş. Durum fark edilince sağ bacağı da kesildi" dedi.BABASININ iki ayağı olmadan güçlükle yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Barış Sargın, "Ben 1991'den beri Alanya'da yaşıyorum. Babam ikinci eşi Cornelia ve üç üvey kardeşimle birlikte. Onunla yakından ilgileniyorlar. Babamın başına gelenlerin farklısı amcamın başına geldi. Böyle hataları nasıl yapabilirler, anlamak mümkün değil" diye konuştu.