Dilek Kalaycı’ya yolsuzluk soruşturması

Son seçimlerde bir daha aday olmayan Dilek Kalaycı'nın görevi sırasında daha önce özel olarak çalıştığı reklam ajansına iş verdiği ortaya çıktı. Baskının 2020'de Berlin Sağlık Bakanlığı'nın "Bakım, Senin Geleceğin" isimli projenin tanıtım kampanyasını verdiği ajansın yaptığı çalışmalara dayandığı öğrenildi.NİSAN 2022'de Dilek Kalaycı ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi. Ajansın bakım alanında personel açığı nedeniyle gençleri çekecek reklam kampanyası çalışması yaptığı açıklandı. Eski senatör Dilek Kalaycı'nın hukuk bürosundan yapılan açıklamada iddialar hakkında kesin bilgilerin bulunmadığı ileri sürüldü.