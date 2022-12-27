Mehmet’e NASA’dan en iyi fotoğraf ödülü

BAD Kreuznach kentine bağlı 600 nüfuslu Traisen köyünde yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır evrenin akıl almaz fotoğraflarını çeken Niğdeli Mehmet Ergün (42), ABD Uzay Ajansı NASA tarafından onurlandırıldı. Ergün'ün Homburg'a bağlı Einöd kasabasında bir marketin parkından çektiği "Güneşin önünden geçen uzay istasyonu" fotoğrafı, NASA tarafından en iyi fotoğraf seçildi.İSS aracının güneşin önünden geçeceğini bir internet sitesinden öğrenince fotoğrafı çekmek için 1,5 saat mesafedeki Einöd'e gittiğini söyleyen Ergün, "Teleskobu kurmaya çalışırken bir ara market çalışanı yanıma gelip ne yaptığımı sordu. Anlaşılan yanımdan geçen Almanlar korkmuş olacak ki, beni market çalışanlarına ihbar etmiş" dedi.İKİ metre olan 50 bin euroluk teleskobu ile yılda 600 saat resim çektiğini belirten Ergün, "Evreni çekme merakım 10 yıl önce başladı. Balkonundan fotoğraf çektiğim evi, ışık kirliliği değerlerini inceledikten sonra aldım. Büyük şehirlerde bunu yapamazsınız. Eşim Deniz (36), çocuklarım Kaan (10) ve Aras (7) ile tatile gittiğimizde gümrükte teleskobun rokete benzemesinden dolayı çok zorlukla karşılaşıyorum" dedi.