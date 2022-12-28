Hastanelerin % 60’ı batık

Alman Hastaneler Birliği'nin (DKG) tahminlerine göre Almanya'daki klinikler önümüzdeki yıl bir iflas dalgasıyla karşılaşacak. Almanya'daki hastaneler mali açıdan kötü bir yıl geçirirken, yüzde 60'ı kapanış bilançosunda zarar bekliyor. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, "2023'te kliniklerimizde durdurulamayacak bir iflas dalgası yaşanacak" diye konuştu.GASS, "Korona ve son zamanlarda solunum yolu hastalıklarındaki artış, güçlü bir hastane sistemine ve ülke çapında bakıma ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Artık daha fazla sürpriz kapanışı kaldıramayız" dedi. Önümüzdeki yıl için beklentiler de iç karartıcı. Hastanelerin yarısından fazlası (yüzde 56) 2023'te ekonomik durumun daha da kötüye gitmesini beklerken, hastanelerin yalnızca yüzde 17'si iyileşme bekliyor.