2 yıldır yılan hikayesine dönen yıkım: Köprü isyanı

Hasar gördüğü için tamir edilemeyen Rahmedetal Köprüsü'nün havaya uçurulmasına karar verildi. A45 otobanında bulunan köprü, 2 Aralık 2021'de ulaşıma kapatıldı. Köprünün 2022'de yıkılması kararlaştırıldı. Ancak Almanya, yıkım projesini de bitiremedi. Köprünün artık 2023'te yıkılması bekleniyor.Köprünün yıkılıp yeni köprünün yapılmasının uzun süreceği gerçeği, sonunda ünlü VDM Metal şirketini isyan ettirdi. Şirket, yılan hikayesine dönen köprü inşaatı nedeniyle Werdohl merkezindeki yönetim binasını Dortmund'a taşıma kararı aldı. VDM Metal 2 bin metrekare yer kiraladıklarını açıkladı.