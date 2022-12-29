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Giriş Tarihi: 29.12.2022

2 yıldır yılan hikayesine dönen yıkım: Köprü isyanı

2 yıldır yılan hikayesine dönen yıkım: Köprü isyanı

Berlin Havaalanı başta olmak üzere, inşaat projelerini zamanında bitiremeyen Almanya, yıkım projelerini bile yapamıyor. A45 üzerinde kapatılan köprü 2 yıldır yıkılamadığı için köklü şirket taşınma kararı aldı

HAVAYA UÇURACAKLAR
Hasar gördüğü için tamir edilemeyen Rahmedetal Köprüsü'nün havaya uçurulmasına karar verildi. A45 otobanında bulunan köprü, 2 Aralık 2021'de ulaşıma kapatıldı. Köprünün 2022'de yıkılması kararlaştırıldı. Ancak Almanya, yıkım projesini de bitiremedi. Köprünün artık 2023'te yıkılması bekleniyor.

ŞİRKET MERKEZİ BAŞKA YERE TAŞINDI
Köprünün yıkılıp yeni köprünün yapılmasının uzun süreceği gerçeği, sonunda ünlü VDM Metal şirketini isyan ettirdi. Şirket, yılan hikayesine dönen köprü inşaatı nedeniyle Werdohl merkezindeki yönetim binasını Dortmund'a taşıma kararı aldı. VDM Metal 2 bin metrekare yer kiraladıklarını açıkladı. Tevfik KARA / WERDOHL
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2 yıldır yılan hikayesine dönen yıkım: Köprü isyanı
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