İlk yarının gol kraliçesi Aylin

Türkiye A Milli Takımı oyuncularından olan 33 yaşındaki Aylin, 23 golü sadece 12 maçta kaydederek iyi bir grafik sergiledi. Berlin doğumlu oyuncu, futbol kariyerinde 166 resmi maça çıkarak rakip filelere tam 75 gol gönderdi. Futbol topu ile evli olduğunu açıklayan Aylin, "Futbol aşkı çocukluğumdan beri beni hiç terk etmedi. Top ayağıma geldiği zaman dünyada her şeyi unutuyorum" dedi.15 yaşında ilk kez profesyonel olan ve o yaşında Almanya 2. Ligi'nde forma giyen Aylin, İsveç ve Türkiye de dahil olmak üzere 3 ülkede toplam 13 farklı takımda gol kovaladı. Futbol topu ile yaptığı şovlarla para kazandığını da belirten Aylin, "Tik Tok"ta 115 bin takipçiye ulaştığını söyledi. Yaren, "Sosyal medya sayesinde tüm dünya futbol topuna nasıl hükmettiğimi gördü" diye konuştu.