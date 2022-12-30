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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Döner sosisi tahtından etti

CENGİZ PARLAYAN
Döner sosisi tahtından etti

Döner, ünlü Alman sosisini geride bıraktı. Almanya’da yapılan bir anket, dönerin Almanya’da en çok sevilen Fast-Food olan köri soslu sosisi tahtından ettiğini ortaya koyduortaya

Araştırmayı Yougov anket şirketi yaptı. Ankete katılanlara en çok sevdikleri Fast- Food'un ne olduğu sorusu yöneltildi. Genel olarak köri soslu sosisin favori olduğu ülkede döner ilk kez sosisi geçti. Katılımcıların yüzde 45'i döneri tercih ettiğini söylerken, sosisi sevdiğini belirtenlerin oranı yüzde 37'de kaldı.

GENÇLERİN FAVORİSİ
ANKETE katılan kadınların yüzde 47'si döneri tercih ederken, yüzde 30'u sosis cevabını verdi. Ancak gençlerde tablo çok net şekilde dönerden yana ortaya çıktı. 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 57'si en sevdikleri hazır yiyeceğin döner olduğunu belirtti. Gençlerin yüzde 21'i sosisi tercih ederken, 55 yaş üstü Almanların favorisi ise yine köri soslu sosis oldu.
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Döner sosisi tahtından etti
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