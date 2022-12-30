Döner sosisi tahtından etti

Yougov anket şirketi yaptı. Ankete katılanlara en çok sevdikleri Fast- Food'un ne olduğu sorusu yöneltildi. Genel olarak köri soslu sosisin favori olduğu ülkede döner ilk kez sosisi geçti. Katılımcıların yüzde 45'i döneri tercih ettiğini söylerken, sosisi sevdiğini belirtenlerin oranı yüzde 37'de kaldı.ANKETE katılan kadınların yüzde 47'si döneri tercih ederken, yüzde 30'u sosis cevabını verdi. Ancak gençlerde tablo çok net şekilde dönerden yana ortaya çıktı. 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 57'si en sevdikleri hazır yiyeceğin döner olduğunu belirtti. Gençlerin yüzde 21'i sosisi tercih ederken, 55 yaş üstü Almanların favorisi ise yine köri soslu sosis oldu.