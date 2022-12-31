Polisin yalan rüzgarı

Frankfurt Eyalet Mahkemesi, bütün polislerin aklandığı tehdit davasını, Alexander Horst M. adlı kişinin üzerine yıktı. Sanık Horst, 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı. Frankfurt Savcılığı, gönderilen 80'den fazla tehdit mektubunun hapis cezasına çarptırılan M. tarafından yollandığını iddia etse de tehdit mektuplarını gönderen kişilerden birinin polis memuru Johannes S. olduğuna ilişkin çok derin şüpheler bulunuyor.SEDA Başay Yıldız'ın avukatı Antonia von der Behrens, Frankfurt Eyalet Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda ilk mektubun polis memuru Johannes S. tarafından gönderilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1. Karakol'da görevli Johannes S.'nin tehdit mesajı gönderildikten kısa süre sonra iPad'ini sattığı ortaya çıktı. Yıldız, polis bilgisayarında tam 17 kez sorgulanmıştı. 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Alexander Horst M., "Polis bana tuzak kurdu, ben kimseye tehdit mektubu göndermedim" dedi.SEDA Başay Yıldız'ın tehdit edilmesi olayı çok nadir yapılan bir sorgulama olmasına rağmen, duruşmada bunu tek bir polis bile hatırlamadı. Sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın ise bozulduğu bildirildi. Teşkilat mahkemeye, mektubun gönderildiği gün, polis memuru Johannes S.'nin (33) dışarıda devriyede olduğunu rapor etti. Ancak daha sonra, polis Johannes'in, o sırada karakolda olduğu kesinleşti.AYNI zamanda polis Johannes S.'nin, karakoldaki memurları karikatürize eden bir çizimde Nazi üniformasıyla resmedildiği ortaya çıktı. S.'nin buradaki rütbesi ise "Yarbay". Yıldız'a gönderilen tehdit mektuplarında da mektubu yazan kişi, kendisini sürekli "Yarbay" olarak tanımlıyordu. Bu konu da açıklık kazanmadı. Polis S. mahkemede ifade vermekten kaçındı. Miriam D. (29