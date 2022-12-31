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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Türk şirketine terör saldırısı

Mustafa AKBABA
Türk şirketine terör saldırısı

Erlangen’deki Türk seyahat acentesi World of Travel, terör örgütü sempatizanlarının hedefi oldu. İşyerinin camlarına terör propagandası yazıldı

PKK'LI HAİNLER
ALMANYA'NIN Erlangen kentinde bulunan tek Türk seyahat acentesi World of Travel, geçtiğimiz akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İşyeri sahibi Serdar Kuygun'un (44) işyerinden ayrılmasını bekleyen terör örgütü yandaşları, işyerinin camlarına terör propagandası içeren yazılar yazıp pankartlar astı.

SALDIRILAR ARTTI
BEŞ yıl önce açtığı işyerinin sürekli terör örgütü yandaşlarının saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Kuygun, "Fransa olaylarından sonra saldırının dozu arttı. Sonuna kadar ülkemi savunmaya, ülkem için faydalı olmaya devam edeceğim" dedi. Kuygun, olayı bir sonuç beklemediği için polise bildirmediğini de söyledi.
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Türk şirketine terör saldırısı
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