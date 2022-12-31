Türk şirketine terör saldırısı

ALMANYA'NIN Erlangen kentinde bulunan tek Türk seyahat acentesi World of Travel, geçtiğimiz akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İşyeri sahibi Serdar Kuygun'un (44) işyerinden ayrılmasını bekleyen terör örgütü yandaşları, işyerinin camlarına terör propagandası içeren yazılar yazıp pankartlar astı.BEŞ yıl önce açtığı işyerinin sürekli terör örgütü yandaşlarının saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Kuygun, "Fransa olaylarından sonra saldırının dozu arttı. Sonuna kadar ülkemi savunmaya, ülkem için faydalı olmaya devam edeceğim" dedi. Kuygun, olayı bir sonuç beklemediği için polise bildirmediğini de söyledi.