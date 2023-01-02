Endişeliyiz zor bir sınavdan geçiyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yayımladığı yeni yıl mesajında Ukrayna savaşına ve ülkede fiyatların artmasına işaret etti. "Zor bir yıl bitiyor" diyen Scholz, "2022'nin özetlerinde 24 Şubat'ta Rus füzelerinin Ukrayna'daki şehirleri vuran görüntüleri eksik olmayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın ortasında emperyalist bir savaşı devam ettiriyor. Bu dönüm noktası, bizi ve ülkemizi de zor bir sınavdan geçiriyor" dedi.Savaştan dolayı endişe duyulduğuna işaret eden Scholz, herkesin günlük hayatta, süpermarkette alışveriş yaparken, benzin istasyonunda, elektrik ve gaz faturalarını öderken savaşın sonuçlarını hissettiğini anlattı. Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun hiç olmadığı kadar birlikte durduğunu, Rusya gaz musluklarını kapattığında Almanya'nın buna boyun eğmediğini de belirten Scholz, halkı enerji tasarrufunu sürdürmeye çağırdı.Tasarruf etmenin gelecek aylarda da önemli olacağını söyleyen Scholz, "Bunun için size bugünden teşekkür etmek istiyorum. Almanya, iyi ve güvenli olmak için azimle ve hızla çalışan güçlü bir ülke. Özellikle zor dönemde kenetlenen bir ülkeyiz. Birliktelik en büyük değer. Girdiğimiz yola bağlı kalarak cesurca devam edelim. Her şeyden önce gelecek yıl (2023) da birlikte kalalım" şeklinde mesaj verdi. BERLİN