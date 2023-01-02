Zara’nın lüks yaşamı Almanları şaşırttı

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Zara Secret adı ile tanınan Instagram fenomeni Zara Todil (28), 6.5 milyon euro değerinde ultra lüks dairede yaşadığını açıkladı. Bu açıklama gözleri sosyal medyadan kazanılan paraya çevirdi. Bir gecede Instagram yıldızı olmaya karar veren eski hostes Zara, "Sosyal medya ile çok para kazandım. Üç şirket sahibi oldum. Ama çok çalışıyorum" dedi. 280 bin takipçisi olan Zara, 325 metrekarelik dairesi için 13 bin euro kira, 2600 euro da yan giderler için ödeme yaptığını belirterek, "1.5 yıl süren yenileme için 700 bin, dizayn ve mobilyalar için 500 bin euro harcadım. Ağustos'ta taşındım" dedi.