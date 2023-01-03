Alman turistler Antalya’yı seçti

Antalya'ya hava yoluyla 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 80 bin 247 uçak ile 13 milyon 74 bin 142 turist gitti. Toplamda Alman, Rus ve İngiliz turistler ilk üç sırada yer aldı. Yaz ve kış aylarında yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi olan Antalya'ya, Fraport TAV Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre, 13 milyon 74 bin 142 turist gitti. Havalimanına inen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Almanya 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada bulunurken, 2 milyon 801 bin 412 ile Rusya ikinci, 1 milyon 253 bin 130'la da İngiltere üçüncü sırada yer aldı. Verilerde dördüncü sırada yer alan ve 1 milyonu zorlayan Polonyalı turist sayısı da dikkat çekti. İsviçre ve Hollanda'dan kente giden turist sayısı 300'er bin civarında oldu. ANTALYA