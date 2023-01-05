Biri ölüme diğeri hapse

Koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki Hilal Ketençimen ile 72 yaşındaki Hatun Çubuk aynı odada tedaviye alındı. Hatun Çubuk, solunum cihazı sesinden rahatsız olunca üç kez Ketençimen'in solunum cihazı musluğunu kapattı. Ketençimen, üçüncü girişimde ölümden döndürüldü. Çubuk, öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Ketençimen ise bir süre sonra öldü. Türk firmasına teslim edilen cenaze kriminal polis tarafından geri çağrıldı. Ölüm nedeninin tespiti için beyin incelemeye alındı. Ketençimen'in cenazesi ailesine beyni olmadan teslim edildi. İki aile de olayın sorumlusunun, yaşlı hastaların odasını değiştirmeyen hastane yönetimi olduğu görüşünde.Tutuklanan Hatun Çubuk'un çocukları: Annemiz Almanca bilmiyor. Söylenenleri anlamamış. Neden böyle bir şeye kalkıştı anlamadık. Çok üzgünüz ve özür dileriz.Hilal Ketençimen, üçüncü kez oksijeni kesilince ölümden döndürüldü ama 17 Aralık'ta öldü, beyni incelemeye alındı. Kızı, "Bize beyninin alınacağı söylenmedi" diyor.