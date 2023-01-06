Restoranda çirkin ayrımcılık

AVUSTURYA'NIN Karintiya Eyaleti'nde, turistlerin çekim alanı Millstatter Gölü kıyısındaki bir restoran işletmecisi, 20 Ocak'tan itibaren "Arap", "hippi", "hayvan ürünleri tercih etmeyen (vegan)" ve "çevreci" müşterileri işletmesine almayacağını duyurdu. İşletmeci Stefan Lechner, işletmesindeki masa sayısını azaltacağını, bu nedenle yalnız düzenli ve yerli müşterilere hizmet vereceklerini söyledi.LECHNER, "En son Arap ülkelerinden gelen müşterilerimizin çocukları, kirli ayakkabılarıyla masaların üzerine çıktı, garsonlarımız uyardıklarında hakaret ettiler. Bu müşterileri bilenler, dediğimi anlayacaklardır" dedi. Lechner, aldığı kararın hukuki açısının kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Restoran İşletmeleri Birliği, "Etnik kökene göre hizmet vermemek olamaz. Bu ayrımcılıktır" dedi.