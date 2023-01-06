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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Saliha dans pistine çıkıyor

Fatih YILMAZ
Saliha dans pistine çıkıyor

Yemek ve pasta tarifleri ile fenomen haline gelen iş kadını Saliha Özcan, şimdi de RTL televizyonunda yayınlanan Let’s Dance adlı yarışmada boy gösterecek

YOUTUBE için çektiği videolarda birçok kez danstaki yeteneğini de sergileyen Sally lakaplı Saliha Özcan, yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Özcan, "Her zamankinden daha heyecanlıyım. Dans pistine çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı da Sally'ye başarılar diledi, yarışmayı kazanacağına olan inançlarını dile getirdi. Her Cuma saat 20.15'te yayınlanacak programın 16. sezonu 17 Şubat'ta ekrana gelecek. 14 ünlü ismin yarışacağı programda Saliha'nın yanı sıra ünlü aşçı Ali Güngörmüş, Ekaterina Leonova, Alex Mariah Peter, Sharon Battiste Chryssanthi Kavazi gibi isimler de yer alıyor.
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Saliha dans pistine çıkıyor
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