Saliha dans pistine çıkıyor

YOUTUBE için çektiği videolarda birçok kez danstaki yeteneğini de sergileyen Sally lakaplı Saliha Özcan, yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Özcan, "Her zamankinden daha heyecanlıyım. Dans pistine çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı da Sally'ye başarılar diledi, yarışmayı kazanacağına olan inançlarını dile getirdi. Her Cuma saat 20.15'te yayınlanacak programın 16. sezonu 17 Şubat'ta ekrana gelecek. 14 ünlü ismin yarışacağı programda Saliha'nın yanı sıra ünlü aşçı Ali Güngörmüş, Ekaterina Leonova, Alex Mariah Peter, Sharon Battiste Chryssanthi Kavazi gibi isimler de yer alıyor.