Çifte vatandaşlık yasası tamam

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vatandaşlık yasa tasarısı ilgili komisyonlarda ve bakanlıklarda ele alındıktan sonra meclise gönderilecek. Yeni vatandaşlık yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Alman vatandaşlığının önündeki birçok engel kaldırılacak, çifte vatandaşlığa genel olarak izin verilecek. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin ülkede ikamet etmesi gereken süre de kısaltıldı.Yasanın kabul edilmesi halinde vatandaşlığa geçebilmek için 5 yıllık bir ikamet süresi yeterli olacak. Başarılı bir uyum süreci geçirenler ise 3 yıl içinde vatandaş olabilecek. Süresiz oturma iznini ise tüm yabancılar 3 yıl ikamet süresinden sonra elde edebilecek. Almanya'da en az 5 yıldır yaşayan yabancıların ülkede dünyaya gelen çocukları, otomatikman Alman vatandaşı olacak.Ancak yasa tasarısı aynı zamanda Alman vatandaşlığının otomatikman alt nesillere verilmesinin önlenmesi konusunda çalışmalar yapılmasını öngörüyor. 67 yaşından büyük olan herkese vatandaşlık sınavına girme zorunluluğu ise kaldırılacak. Aynı zamanda birinci nesil yabancılar için dil koşulu da hafifletilecek. Basit bir dilde kendini ifade edebilmek, vatandaşlık için yeterli sayılacak.Hükümet, Alman vatandaşlığına geçişleri teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlatmayı da planlıyor. Bu kampanya ile vatandaşlığa geçiş koşulları hakkında bilgi verilecek. Hükümet aynı zamanda yeni yasa kapsamında Alman vatandaşlığına geçecek herkes için vatandaşlık töreni düzenlenmesini de arzu ettiğini bildirdi. Tasarının kabul edilebilmesi için önce meclisten, ardından da Eyaletler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor.