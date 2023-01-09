‘Vali Lübcke kurtarılabilir miydi’

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hessen Eyalet Teşkilatı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımında, eyalet içişleri bakanlarının gizli servisle başedemediği ima edildi. Paylaşımda, "Vali Dr. Walter Lübcke cinayeti engellenebilir miydi? Anlaşılan sorumlu içişleri bakanları Bouffier, Rhein ve Beuth eyalet gizli servisinin siyasi yönetimi konusunda eksik kaldı" ifadeleri kullanıldı.SPD'nin Lübcke cinayetinin önlenememesinden dolaylı olarak Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) içişleri bakanlarını sorumlu tutmasına, CDU'lu siyasiler ateş püskürdü. CDU'lu Paul Ziemiak, "Hessen SPD'nin seçim kampanyası, insani alçaklığın yeni boyutunu ve saygısızlığı gösteriyor" dedi. Vali Lübcke, Neo-Nazi Stephan Ernst tarafından 2 Haziran 2019 tarihinde evinin bahçesinde vurularak öldürülmüştü.