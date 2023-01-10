Resesyon kabusu

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ülkede faaliyet gösteren 2549 şirketle anket yaptı. Anketten her 10 şirketten dördünün bu yıl resesyon beklentisi içinde olduğu sonucu çıktı. Şirketlerin bu yıla ilişkin karamsar beklentisinin temel sebebi, enerji fiyatlarındaki fahiş artış, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, yüksek enflasyon ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam etmesi.KARAMSARLIK Alman sanayisini de etkiliyor. Sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 39'u 2023'e kötümser bakıyor. Benzer tablo, hizmet sektöründe de göze çarpıyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 32'si yılı olumsuz görüyor. Ankete göre, inşaat sektöründe de oldukça kötümser hava hâkim. Bu sektörde resesyon beklentisi yüzde 54 seviyesinde. FRANKFURTGAYRİ safi milli hasıla hızının ortalamadan düşük gerçekleşeceğine inanan şirketlerin oranı ise ankete göre yüzde 35. Öte yandan şirketlerin sadece yüzde 32'si 2022 sonu itibarıyla iş durumunun bir önceki yıla kıyasla daha iyi olduğuna inanıyor. Daha kötü durumda olduğunu söyleyen firmaların oranı ise bir önceki yıla kıyasla üçte birlik bir artışı işaret ediyor.