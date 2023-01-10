Sahte vekâletname ile boşanma şoku

Dortmund kentinde yaşayan 6 çocuk annesi Gülsüm Hatice Aslan, Almanya'daki boşanma kararını Türkiye'de tenfiz ettirmek için girişimde bulunduğu sırada e-devlet üzerinden zaten bu işlemin beş yıl önce gerçekleşmiş olduğunu gördü. Kendisinden habersiz yapılan işlemin peşine düşen Aslan, adına sahte vekâlet çıkarılıp işlem yapıldığını öğrendi.ASLAN, "Eski eşim başkasının fotoğrafını taşıyan sahte vekâletname ile işlem yapmış. Daha ilk cümlesinde hata olan vekâleti dikkatle incelemeyen Şanlıurfa Birecik Asliye Hukuk Mahkemesi boşanmayı onaylamış. Sahte vekâletin ilk cümlesinde 'Eşim Gülsüm Hatice Aslan'dan Almanya'da boşandığımdan' yazıyor. Burada eski eşimin adı yazmalıydı. Vekâlette soğuk damga yok, imza da sahte. Bu sahtekârlığa imza atanlardan şikâyetçi olacağım" dedi.