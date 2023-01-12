Almanya’da kömür isyanı başladı

Enerji krizi Almanya'ya, yıllar önce kapattığı kömür madeni ocaklarını açtırmaya başladı. Çevre aktivistleri, Aachen yakınlarındaki Lützerath'a bağlı köyün tahliyesini önlemek için haftalardır eylem yapıyor. Aktivistlerin eylemi, dün sert polis operasyonuyla noktalandı. Köyün çevresini 1700 metrelik çitle çeviren polis, sabah 1500 kişiyle linyit kömürü çıkarılan köyün tahliyesini istemeyen aktivistlere müdahale etti.Aktivistlerin olay yerine çocuklarını da getirmiş olması, operasyonu yavaşlattı, ancak karşılarında polis ordusunu gören aktivistlerin bir kısmı direnmeden köyden çıktı. RWE adlı enerji şirketi, Lützerath'taki linyit kömürünü, enerji krizi sırasında elektrik üretimi için çıkarmak isterken, çevreciler bunu reddedip eyleme başlamıştı. Aktivistler ülkenin her yerinden destek görüyor.