Çöp yasasına fakirlik ayarı

Önce koronavirüs, ardından da Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle başgösteren enerji krizine bağlı ekonomik çöküntü, ceza yasasının değiştirilmesini gündeme getirdi. Almanya'da özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.ÇÖP konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Çöplerden yiyecek almayı suç olmaktan çıkarmak isteyen Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı. İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.ÇÖP kutusundan yiyecek alan kimsenin yargılanmaması gerektiğini söyleyen Bakan Cem Özdemir, "Ortak hedefimiz, yiyeceğin ait olduğu yere, yani çöp kutusuna değil, tabağa ulaşması olmalıdır" dedi. Adalet Bakanı Buschmann da, "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.ALMANYA'DA hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaştı. Çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanmaları durumunda halen mahkeme huzurunda yargılanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi. Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.