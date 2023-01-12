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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Madelıne’nin baba aşkı

Madelıne’nin baba aşkı

Babasının Türk olduğunu 7 yıl önce öğrenen Madeline, bisikleti ile 4.5 ay yolculuk yaparak Kayseri’ye ulaştı, “Uzun yıllardır bu anı bekliyordum” dedi

MODA tasarımcısı Madeline Hoffman (33), 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. Avustralya'da yaşayan Hoffmann, babasıyla tanışmak için zorlu bir yolculuk yapmaya karar verdi. İşinden istifa eden Hoffmann, Almanya'ya döndü ve 23 Ağustos 2022 günü bisikletle Türkiye yolculuğuna çıktı. Yaklaşık 4,5 ay süren yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaşan Hoffmann, babası Duran Tekin (64) ile bir araya geldi. Hoffmann, büyük şaşkınlık yaşadığını ve "kökeninin diğer yarısını keşfetmek ve kendini bulmak" için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini söyledi, "Nasıl hissetmem gerektiğini, ne olacağını bilmiyordum. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti. Çok güzel duygu" dedi. KAYSERİ
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Madelıne’nin baba aşkı
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