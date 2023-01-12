Madelıne’nin baba aşkı

MODA tasarımcısı Madeline Hoffman (33), 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. Avustralya'da yaşayan Hoffmann, babasıyla tanışmak için zorlu bir yolculuk yapmaya karar verdi. İşinden istifa eden Hoffmann, Almanya'ya döndü ve 23 Ağustos 2022 günü bisikletle Türkiye yolculuğuna çıktı. Yaklaşık 4,5 ay süren yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaşan Hoffmann, babası Duran Tekin (64) ile bir araya geldi. Hoffmann, büyük şaşkınlık yaşadığını ve "kökeninin diğer yarısını keşfetmek ve kendini bulmak" için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini söyledi, "Nasıl hissetmem gerektiğini, ne olacağını bilmiyordum. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti. Çok güzel duygu" dedi. KAYSERİ