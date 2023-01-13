Belçika polisinin zam isyanı

Enerji krizi ve yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı, Avrupa'da her kesimi zora soktu. Avrupa sokaklarında eylemler başladı. Başkent Brüksel'deki Federal Polis Merkezi önünde bir araya gelen yaklaşık 300 polis, maaş artışı ve emeklilik haklarında iyileştirme talep etti. Polisler merkezin bulunduğu caddeyi kapattı.Protestoeylemine çok sayıda motosikletli ve sivil polis katıldı. Çevrede meşale yakan polisler, federal hükümetten koşullarının iyileştirilmesini istedi. Ülkede polisler, uzun yıllardır maaşlarına zam yapılmamasını ve görevlerinin ağır iş kategorisinden çıkarılarak emeklilik yaşlarının yükseltilmesini sık sık protesto ediyor. BRÜKSELBELÇİKA'DA polisler gibi cezaevlerinde çalışanlar da ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük grev başlattı. Cezaevlerinde, infaz koruma memurlarının yerine grev nedeniyle geçici olarak polisler görevlendirildi. Belçika'da kamu hizmetlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, grevi anladığını söyledi ve son 15 yılda kamu sektöründe ciddi bir maaş artışı olmadığını dile getirdi.