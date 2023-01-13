ALMAN Hükümeti'nin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, ülkedeki ırkçılığın durumunu gösteren raporu tanıttı. Bakan Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Araştırmada halkın yüzde 22'si ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti. Yüzde 90'ı da 'ülkemizde ırkçılık var' dedi. Bu önemli bir bulgudur" diye konuştu.BAKAN Reem Alabali Radovan, "Irkçılık demokrasimiz için büyük bir tehlike. Yılda yaklaşık 22 bin aşırı sağcı saldırı gerçekleşiyor. Her 24 dakikada bir aşırı sağcı suç işleniyor. Irkçılığa karşı kararlılıkla mücadele edilmeli. Bu demokrasi için önemli. Herkes güvenli, onurlu ve eşit fırsatlara sahip olarak yaşamalı" dedi. BERLİN (AA)