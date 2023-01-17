40 yıl çalışıp fakir kalıyorlar

Federal Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 2.7 milyon kadının tam zamanlı işte çok düşük maaşa çalıştığını açıkladı. Bakanlık, Federal Meclis'e sunulan bir soru önergesine verdiği cevapta, bu kadınların düzenli çalışıp 40 yılın sonunda emekli olduklarında bin euronun altına emekli maaşı alacaklarını kaydetti. Bakanlık, "3.8 milyon kadın emekli olduklarında 1200 eurodan az maaş akacak" dedi.Almanya'da bin euro veya daha fazla net emekli maaşı almak için hem kadınların hem de erkeklerin brüt 2800 euro, 1200 euro emekli maaşına hak kazanmak için ise çalışanların 40 yıl boyunca aylık ortalama 3413 euro brüt maaş alması gerekiyor. Şu anda yalnız yaşayan bir kadın bin euro ile ev kirasını ödedikten sonra ay sonunu getiremiyor. Duruma hükümetin çare bulması isteniyor.