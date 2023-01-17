Alman marketlerinin zam direnişi

Almanya'da bir süredir zincir marketler ile ABD'li gıda üreticileri arasında zam savaşı yaşanıyor. Coca-Cola, Mars, Wrigley'den sonra Pepsi ve Beiersdorf, Alman perakendecileri fiyat artışı konusunda zorluyor. Edeka ve REWE gibi zincir marketler ise yüzde 30'a varan fiyat artışını kabul etmiyor. ABD'li şirketler bu marketlere ürün göndermezken her geçen gün raflar boşalıyor.SON olarak Leys markalı cipsler ile Lipton çaylarının üreticisi olan Pepsi ile Nivea, Labello, Eucerin ve Tesa gibi ürünlerin üreticisi Beiersdorf, zincir marketlerin direnişini kıramadı. Edeka ile Pepsi arasında 2021'de de benzer sorun yaşanmış, Edeka ürün yelpazesinden bu şirketin ürünlerini çıkarmıştı. Edeka CEO'su Markus Mosa ve Rewe patronu Lionel Souque, "Zaten geçen yıl fiyat artışı yapılmıştı" dedi.MOSA, "2023 için yine ABD'li büyük marka gruplarından ek fiyat talepleri masada. Bizden ek fiyat talepleri ilk çeyrek için 1.2 milyar euroyu buldu. 2022'de zaten yaklaşık 1.5 milyar euroluk fiyat artışı gerçekleşti" dedi. Market zincirleri, müşterilerini korumak içn bu direnişi gösterirken Türkiye'deki zincir marketler her gün etiket değiştirmeyi alışkanlık haline getirdi.