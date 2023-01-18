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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Kopya siteyle hayal hırsızlığı

CENGİZ PARLAYAN
Kopya siteyle hayal hırsızlığı

Bugünlerde yaz tatili rezervasyonları yapılıyor. Dolandırıcılar, seyahat acentelerinin sosyal medya hesaplarını kopyalayarak dolandırıcılığa başladı

PİŞKİN DOLANDIRICILAR
Büyük sahtekarlığı, Almanya'nın Recklinghausen kentinde seyahat acentesi işleten Yaşar Ermiş deşifre etti. Logo ve acente fotoğrafları çalınarak Facebook ve Instagram'da hesap açan kişilerin lüks otellerde ucuz tatil vaat edip insanları dolandırdığını anlatan Ermiş, "Bir mağdur Türkiye'ye uçamadığı şikâyeti ile geldiğinde durumdan haberdar olduk.



Dolandırıcılar pişkin, 'Ne güzel işte reklamını yapıyoruz' dediler. Polise şikâyette bulundum" dedi. 1974'ten beri bu işi yaptığını anlatan Ermiş, Almanya'nın güney eyaletleri ile Avusturya'dan çok sayıda şikâyet telefonu aldığını söyledi.
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Kopya siteyle hayal hırsızlığı
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