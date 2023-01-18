Online alışveriş borcu artırdı

Alman Federal İstatistik Dairesi, online alışveriş yapan tüketicilerin borçlarının arttığına dikkat çekti. Daire, çevrimiçi alışveriş yapanların 2021'de ortalama 587 euro borcu olduğunu açıkladı. Aynı yıl 575 bin kişinin borç danışma merkezlerine yardım başvurusunda bulunduğunu belirten daire, "Yardım alanların yüzde 28'ini online alışveriş yapanlar oluşturdu. Oran son beş yılda yüzde üç artış gösterdi" dedi.ÜLKEDE yaşları 16 ila 74 arasında olan her beş kişiden dördünün çevrimiçi alışveriş yaptığı belirlenirken, erkeklerin yüzde 82'si ile kadınların yüzde 80'i alacaklarını internetten temin etti. Buna göre online alışveriş yapan kadınların yüzde 35'i ve erkeklerin yüzde 23'ü borçlu hale geldi. Online alışveriş şirketlerine kadınların ortalama borcu 779, erkeklerde ise 425 euro olarak tespit edildi. Cengiz PARLAYAN