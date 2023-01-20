Başbakan’dan camiye övgü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Völklingen Selimiye Camisi'ne tanışma ziyareti gerçekleştiren Saarland Eyalet Başbakanı Anke Rehlinger (SPD), cami derneğinin çalışmalarını övdü. Rehlinger, topluma yönelik güzel projeler üreten ve güzel çalışmalar yapan camiyi ziyaret etmenin kendisi için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başbakan, "Sadece ibadet yapıldığı yer değil, sosyal faaliyetlerin de çok çok ileri düzeyde olduğu bir kuruluşsunuz"CAMİ derneği yöneticilerini tebrik eden Rehlinger, "Bu toplumun bir parçası olduğunuzu, topluma kapalı olmadığınızı gösteriyorsunuz. Ümit ediyorum ki sizin bu yaptığınız faaliyetler diğer derneklere yol gösterir, ışık tutar. Bu kadar güzel işler yapan derneğin bana zaman ayırdığını bilmek, görmek ve yerinde tespit etmekten mutlu oldum. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu. Başbakan'ın övgü dolu sözleri camileri hedef alanlara mesaj oldu.Ziyarete katılan Saarland Eyalet Milletvekili Stephanie Meiser ise "Kendimi evimde ve buranın bir parçası gibi hissediyorum. Sizlerle birçok programda ve faaliyette beraber oldum. Yaptıklarınıza yakından şahidim. Bu güzel çalışmaların devamını diliyorum" dedi. SPD'li Völklingen Belediye Başkanı Christiane Blatt'in de katıldığı ziyaret iki saate yakın sürdü ve ziyaretin ardından konuklar camiyi gezdi.