Bitmeyen skandal

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaşayan Feridun Esad (50) 19 Aralık 2022 günü yaşamını yitirdi. Cesedi evinde iki gün sonra bulundu. Belediye, Esad'ın ailesine ulaşmaya çalışırken, iki yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alamayınca cenazeyi yakma kararı aldı. Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç, cenazenin peşine düşünce ikisi yazılı üç kez 'Yakıldı' cevabı aldı.GÜLEÇ'İ yeniden arayan belediye bu kez 'Cenaze yakılmamış' dedi. Durumu şaşkınlıkla karşılayan Güleç, "Belediye yetkileri pazartesi günü iki kez yazılı olarak yakıldığını teyit etti. Belediye 6 Ocak günü yakılması için cenaze firmasına talimat vermiş ancak krematoryumda yaşanan yoğunluktan ötürü cenaze yakılamamış. Aile cenazeyi teşhis edip teslim aldı" dedi.