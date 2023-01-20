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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Bitmeyen skandal

Cengiz PARLAYAN
Bitmeyen skandal

Dortmund Belediyesi’nden büyük ciddiyetsizlik... “Feridun Esad’ın cenazesini yaktık” diye üç kez açıklama yaptılar ama cenazenin henüz yakılmadığı ortaya çıktı

ÜÇ KEZ 'YAKILDI' DEDİLER
ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaşayan Feridun Esad (50) 19 Aralık 2022 günü yaşamını yitirdi. Cesedi evinde iki gün sonra bulundu. Belediye, Esad'ın ailesine ulaşmaya çalışırken, iki yıl önce ölen annesine mektup yazdı. Mektuba cevap alamayınca cenazeyi yakma kararı aldı. Dortmund Belediye Meclisi Üyesi Emre Güleç, cenazenin peşine düşünce ikisi yazılı üç kez 'Yakıldı' cevabı aldı.

'YOĞUNLUKTAN YAKAMAMIŞIZ
GÜLEÇ'İ yeniden arayan belediye bu kez 'Cenaze yakılmamış' dedi. Durumu şaşkınlıkla karşılayan Güleç, "Belediye yetkileri pazartesi günü iki kez yazılı olarak yakıldığını teyit etti. Belediye 6 Ocak günü yakılması için cenaze firmasına talimat vermiş ancak krematoryumda yaşanan yoğunluktan ötürü cenaze yakılamamış. Aile cenazeyi teşhis edip teslim aldı" dedi.
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Bitmeyen skandal
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