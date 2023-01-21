Mühendis Onur’a Avrupa şoku

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye'de 40 bin TL maaş ile işe başlayan Onur Gürel, daha iyi bir yaşam ümidiyle Hollanda'ya göç etti. Amsterdam'a yerleşen ve üç bin euro maaşla yazılımcı olarak işe başlayan Gürel, sosyal medya hesabından yurtdışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı.Paylaşımkısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Türkiye'den Gürel'e yoğun eleştiri geldi. Bunun üzerine Gürel, 1.5 saatlik video çekerek kalem kalem iki ülkedeki harcamalarını dekontları ile paylaştı. Gürel, dört aylık süreç için "Koca bir hayal kırıklığı. Türkiye'de kredi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar, şu an sırtımda ciddi bir yük" diye konuştu.AVRUPA hayali kuran arkadaşları için Twitter hesabından paylaşımda bulunduğunu ifade eden Gürel, "Paylaşım bir anda patladı. Eleştiriler geldi" dedi ve ülkedeki durumuna açıklık getirdi. Gürel videosunda, "Üç bin euro maaş alıyorum. Dairemi başka bir mühendis arkadaşla paylaşıyorum. Maaşımın yarısı bana gelmeden kira ve sağlık sigortasına gidiyor" şeklinde açıklama yaptı.KESİNTİLER sonrası kalan maaşını 30 güne böldüğünde günlük 50 euroya tekabül ettiğini anlatan Onur Gürel, "Öğle yemeği 20 euro. Enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle evde doğalgazı açamıyorum. Fazla gider olmasın diye kahvemi bile evde içiyorum. Uzman doktora ulaşmak için 6 ay, diş dolgusu için iki ay bekliyorsunuz. Söylediğim gerçekler, kafanızdaki Batı algısıyla uyuşmadığı için saldırıyorsunuz. Yaşadıklarımı anlatınca abartı yaptığım sanılıyor ama gerçek bu" dedi.GÜREL, "Yalanlar söyleyip Türkiye'yi mi kötüleseydim. Avrupa'da 7 veya 8 bin euro gibi bir maaş yok maalesef. Buraya göç ettikten sonra, Türkiye'nin değerini anladım. 'Niye dönmüyorsun?' diye soruluyor. Ülke değiştirdim. Sözleşmeler yaptım. Çocuk oyuncağı mı bu" dedi. Onur Gürel, Türkiye'de 140 metrekare dairede kira için payına 2 bin TL düştüğünü, bunun maaşımın 20'de biri olduğunu ifade etti ve "Hollanda'da bin euro kira ödüyorum. Oturduğum semt de Amsterdam'a oldukça uzak. Kira, maaşının üçte birine denk geliyor. Duygusal sebepler, değerlendirme eksiği beni Hollanda'ya sürükledi" dedi.