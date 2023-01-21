Orta gelirli ev bulamıyor

ALMAN Ekonomi Enstitüsü'nce yapılan araştırmaya göre, enerji krizi, hayat pahalılığı ve konut kredi faiz oranlarının yükselişi, gayrimenkul fiyatlarına yansıdı. Ev ve daire fiyatlarında fahiş artış yaşandı, uygun fiyatlı gayrimenkul sayısında ciddi düşüş oldu. Ayda 3730 euro geliri olan orta düz haneler için uygun fiyatlı müstakil evlerin oranı, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 40 iken, üçüncü çeyrekte oran yüzde 28'e geriledi.SATIN alma konusunda isteksizlik de devreye girince, satışı artırmak için reklama olan yönelim yükseldi. Ekim 2022'de, Almanya genelinde yılın ilk aylarına göre yüzde 60 daha fazla müstakil, yüzde 41 oranında ise iki aile için eve yönelik reklam yapıldı. Araştırmada hane halkı gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasını ev kredisi için harcamak zorunda olmadığında, gayrimenkul uygun fiyatlı kabul edildi. Mustafa AKBABA