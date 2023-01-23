Chıco’nun hesabından 10 bin euro çalındı

Geçtiğimiz haftalarda belgesel çekimleri için Türkiye'de bulunan Chico, para çekmek isterken ATM'nin kartını yutması üzerine bankayı aradı. Kürşat Yıldırım, "Dortmund'daki bankama telefon ederek kartımı kaptırdığımı söyledim. Banka da kartı iptal ederek yeni şifre ile kart göndereceğini söyledi. İki gün sonra hesaba girdiğimde para çekildiğini farkettim" dedi.HESABINDAN toplamda 10 bin euro çekildiğini gören Chico, "Hemen bankayı aradım ve yeni kartı da iptal ettirdim. Allah'tan günlük para çekme limiti 5 bin euroydu. Büyük bir ihtimalle bana gelen postayı ele geçirdiler. Para, Frankfurt'ta farklı banka şubelerinden çekilmiş" dedi. Kart kaybolduğu için, para banka tarafından iade edilecek.