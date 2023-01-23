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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Chıco’nun hesabından 10 bin euro çalındı

Cengiz PARLAYAN
Chıco’nun hesabından 10 bin euro çalındı

Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve lotodan 10 milyon euro kazanan Chico lakaplı Kürşat Yıldırım’ın hesabından iki günde 10 bin euro para çekildi

Geçtiğimiz haftalarda belgesel çekimleri için Türkiye'de bulunan Chico, para çekmek isterken ATM'nin kartını yutması üzerine bankayı aradı. Kürşat Yıldırım, "Dortmund'daki bankama telefon ederek kartımı kaptırdığımı söyledim. Banka da kartı iptal ederek yeni şifre ile kart göndereceğini söyledi. İki gün sonra hesaba girdiğimde para çekildiğini farkettim" dedi.

BANKA İADE EDECEK
HESABINDAN toplamda 10 bin euro çekildiğini gören Chico, "Hemen bankayı aradım ve yeni kartı da iptal ettirdim. Allah'tan günlük para çekme limiti 5 bin euroydu. Büyük bir ihtimalle bana gelen postayı ele geçirdiler. Para, Frankfurt'ta farklı banka şubelerinden çekilmiş" dedi. Kart kaybolduğu için, para banka tarafından iade edilecek.
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Chıco’nun hesabından 10 bin euro çalındı
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