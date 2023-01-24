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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Betül Akmar Eurovision yolunda

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Betül Akmar Eurovision yolunda

Berlin’de yaşayan müzisyen Betül Akmar, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Almanya’yı temsil edecek adaylar arasına girdi. Betül, “Yarışmaya katılmak çocukluk hayalim” dedi

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı temsil etmek için 700 aday başvuruda bulundu. Ön elemelerin ikisini ilk altıya girerek geçen Betül Akmar, sosyal medya platformu Tik Tok üzerinden yapılacak elemeyi de geçerse yarışma için finalistler arasında yerini alacak. Final, mart ayında ARD televizyonunda canlı yayında gerçekleşecek. Heaven adlı şarkısı ile büyük beğeni toplayan Betül, son jüri önünde de başarı elde etmesi halinde yarışmada Almanya'yı temsil ederek, çocukluk hayalini yerine getirmiş olacak. Eurovision bu yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak.
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Betül Akmar Eurovision yolunda
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