Betül Akmar Eurovision yolunda

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı temsil etmek için 700 aday başvuruda bulundu. Ön elemelerin ikisini ilk altıya girerek geçen Betül Akmar, sosyal medya platformu Tik Tok üzerinden yapılacak elemeyi de geçerse yarışma için finalistler arasında yerini alacak. Final, mart ayında ARD televizyonunda canlı yayında gerçekleşecek. Heaven adlı şarkısı ile büyük beğeni toplayan Betül, son jüri önünde de başarı elde etmesi halinde yarışmada Almanya'yı temsil ederek, çocukluk hayalini yerine getirmiş olacak. Eurovision bu yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılacak.