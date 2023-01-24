Kırık omuzla eve gönderdiler

HANNOVER kentinde yaşayan İlhami Oğuz (50), ayağı kayınca omzunun üzerine düştü. Hannover Üniversite Kliniği'ne kaldırılan Oğuz, ayaküstü tedavinin ardından eve gönderildi. Acılara dayanamayan Oğuz, tekrar hastaneye gidince omzunda kırık olduğu anlaşıldı. Oğuz, "Klinikte, 'İncinme olmuş, ama kırık da olabilir. Bir ay sonra yeniden gel' dediler. İki hafta inanılmaz ağrı çektim" dedi.KLİNİĞE yeniden gittiğinde kırığın tespit edildiğini söyleyen Oğuz, "Üç hafta hastanede yattım. Şayet acıya daha uzun süre katlanıp dedikleri gibi hastaneye bir ay sonra gitmiş olsaydım sakat kalabilirdim. Yaşadıklarıma inanamıyorum. Almanya'da sağlık sistemi her geçen gün kötüye doğru yol alıyor. Ya doktorlar gerçekten teşhis koyamıyor ya da ilgisiz kalıyorlar" diyerek tepki gösterdi.