’İnsan ölümünü izlemek için öldürdüm’

ALMANYA'NINDuisburg kentinde tarihler 3 Mayıs 2017'yi gösterdiğinde bir çocuk annesi Birgül Düven (46), işlettiği kafeyi açmak üzereyken öldürüldü. Yıllar sonra cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bölgesel WAZ Gazetesi, katil Constantin S.'nin cinayeti bir insanın ölümünü izlemek için işlediğini yazdı. WAZ, katilin narsist bir kişiliğe sahip olduğuna, iyi bir eğitim almasına rağmen kadınlarla sorun yaşadığına değindi. Cinayeti önceden planlayan katilin, kurbanı rastgele seçtiği belirtildi. Constantin S.'nin, camı tıklattığı, kapıyı açan Düven'e iki el ateş ederek öldürdüğü anlaşıldı. Berlin'de bir soygun sırasında yakalanan Constantin S.'nin DNA'sını inceleyen polis, cinayeti çözmüştü.