Böyle fikir özgürlüğü olmaz

İSVEÇ'İN ardından Hollanda'da da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı sonrası DENK Partisi'nin kurucularından Milletvekili Tunahan Kuzu, bir video yayınlayarak tepki gösterdi. Kuzu, "İsveç ve Lahey'de Kur'anı Kerim'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kutsala dil uzatmak ve bu şekilde hakaret etmek kabul edilir gibi değil. Maalesef otoriteler bu eylemlere izin veriyor" dedi.KUZU, "Bu ülkede İsrail bayrağını yakmak 'Yahudi düşmanlığı', eşcinsellerin sembolü olan gökkuşağı bayrağını yakmak 'homofobi', ama maalesef Kur'an-ı Kerim'e bu tür alçakça saldırı yapıldığında buna 'fikir özgürlüğü' diyeceksiniz. Bu anlaşılır değil" diye konuştu. Tunahan Kuzu, bu ve benzeri alçak saldırıların tekrarlanmaması için mücadele yürüteceklerini de söyledi.