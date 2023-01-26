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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Dönerli siyaset

Dönerli siyaset

Döner, artık Almanya’nın ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Siyasi partiler, seçim afişlerinde döneri kullanmaya başladı. Bunun son örneği Berlin’de yaşand

Almanların en çok sevdiği sosisi de tahtından eden döner, ülkede artık siyasi politikalara da yön verir hale geldi. Berlin Eyaleti'nde 12 Şubat'ta yenilenecek seçim dolayısıyla sokaklara asılan afişlerden birinde döner fiyatları konu edildi. Hükümetin büyük ortağı SPD, Friedrichshain- Kreuzberg semtine enflasyon ve yükselen fiyatlara dikkat çekmek amacıyla "Döner fiyatlarına artık fren" yazılı afiş astı.



SCHOLZ'A DÖNER TEPKİSİ
ORTALAMA 7 euroya satılan ekmek arası dönerin fiyatı çok yüksek bulunduğu için gösterilerde fiyatın aşağıya çekilmesi isteniyor. Son olarak Başbakan Olaf Scholz'a Münih'te bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin ile konuşun döner yine 4 euro olsun" diye tepki vermişti. FRANKFURT
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Dönerli siyaset
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