Dönerli siyaset

Almanların en çok sevdiği
sosisi de
tahtından eden
döner, ülkede
artık siyasi politikalara
da yön
verir hale geldi.
Berlin Eyaleti'nde 12 Şubat'ta yenilenecek
seçim dolayısıyla sokaklara asılan afişlerden
birinde döner fiyatları konu edildi. Hükümetin
büyük ortağı SPD, Friedrichshain-
Kreuzberg semtine enflasyon ve yükselen
fiyatlara dikkat çekmek amacıyla "Döner
fiyatlarına artık fren" yazılı afiş astı.
SCHOLZ'A DÖNER TEPKİSİ
ORTALAMA 7 euroya satılan ekmek arası dönerin fiyatı çok yüksek bulunduğu için gösterilerde fiyatın aşağıya çekilmesi isteniyor. Son olarak Başbakan Olaf Scholz'a Münih'te bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin ile konuşun döner yine 4 euro olsun" diye tepki vermişti. FRANKFURT