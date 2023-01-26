Dönerli siyaset

Almanların en çok sevdiğisosisi detahtından edendöner, ülkedeartık siyasi politikalarada yönverir hale geldi.Berlin Eyaleti'nde 12 Şubat'ta yenilenecekseçim dolayısıyla sokaklara asılan afişlerdenbirinde döner fiyatları konu edildi. Hükümetinbüyük ortağı SPD, Friedrichshain-Kreuzberg semtine enflasyon ve yükselenfiyatlara dikkat çekmek amacıyla "Dönerfiyatlarına artık fren" yazılı afiş astı.ORTALAMA 7 euroya satılan ekmek arası dönerin fiyatı çok yüksek bulunduğu için gösterilerde fiyatın aşağıya çekilmesi isteniyor. Son olarak Başbakan Olaf Scholz'a Münih'te bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin ile konuşun döner yine 4 euro olsun" diye tepki vermişti. FRANKFURT