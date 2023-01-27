Almanya’da beş çocuktan biri yoksul

BERTELSMANN Vakfı'nın "Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğuna" ilişkin analizinin sonuçları yayınlandı. Buna göre, çocuk ve genç yoksulluğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da çözülmemiş bir sorun olmaya devam ediyor. Analize göre, ülkede her 5 çocuktan ve her 4 genç yetişkinden biri yoksulluk riski altında bulunuyor.VAKIF, "Rakamlarla bu, 2021'de yaklaşık 2,9 milyon çocuk ve gencin, 18 ile 25 yaş arasında ise 1.55 milyon genç yetişkinin yoksulluk riski altında olduğu anlamına geliyor" dedi. Analize göre, yaşanan kriz ve fiyat artışları nedeniyle ülkedeki çocuk ve genç yoksulluğu daha da kötüleşecek. Durum 'tahammül edilemez" olarak değerlendiriliyor. BERLİN