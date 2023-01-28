Kanlı pusu

Almanya'nınMettmann kenti yakınlarındaki Heiligenhaus kasabası, dün sabah büyük dehşet ile uyandı. Trabzonlu Mehmet (30) ve Aleyna (26) Aktaş çifti, ırkçı Alman komşularının akıl almaz saldırısına maruz kaldı. Olay saat 06.25'te Mehmet Aktaş'ın işe gitmek üzere daire kapısını açtığı anda başladı. Karşı dairede oturan 33 yaşındaki Alman, elinde saçma atan havalı tüfekle Aktaş'a ateş açtı.BÜYÜK şok yaşayan Mehmet Aktaş, içeriye kaçtığı sırada, ırkçı komşu elindeki balta ile kapıyı kırıp içeriye girdi. Ateş açmaya devam edip Mehmet Aktaş'ı sırtından, Aleyna Aktaş'ı ise kol ve ayaklarından yaraladı. Aktaş çifti, sekiz aylık kız bebekleri ile balkona kaçarak kurtuldu. Balta ile eşyaları parçalayan faşist, sprey kutusunu ateşleyip yangın çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye aileyi kurtardı.AKTAŞ çifti itfaiye merdiveni ile balkondan kurtarıldı. 1.2 promil alkollü olduğu tespit edilen Alman ise dairesinden itfaiye merdiveni ile balkonuna yanaşan özel komandolarca gözaltına alındı. Olaya tanık olanlar, ırkçı Almanı'n, balkonundan aileye tehditler savurduğunu, "Bana bir şey olmaz. Ailem sayesinde kısa sürede serbest kalırım" dediğini anlattı.AİLENİN yakınları, yaralanan genç çiftin farklı hastanelerde ameliyata alındığını, hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi. Aleyna Aktaş'ın dayısı Ahmet Karataş, "Mehmet, uyuşturucu bağımlısı olan Alman komşusunu esrar kokusu nedeniyle dört ay önce uyarmıştı. Kokunun eve geldiğini ve yeni doğan bebekleri olduğunu söylemişti. Saldırgan daha önce de 'Sizi öldüreceğim. Benin için bir tehdit oluşturuyorsunuz' demiş" diye konuştu.