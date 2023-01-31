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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Almanya daha da fakirleşecek

Fatih YILMAZ
Almanya daha da fakirleşecek

Alman ekonomisi küçülmeye devam ederken Harvard Üniversitesi’nden profesör Kenneth S. Rogoff, Almanya’nın daha da fakirleşeceğini dile getirdi

GSMH'DE KÜÇÜLME OLDU
Federal İstatistik Dairesi, dün ülke ekonomisinin 2022'nin son çeyreğinde, rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 küçüldüğünü açıkladı. Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu. Daire, son çeyreğe ilişkin ayrıntılı verileri 24 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu.

"FAKİRLİĞE ALIŞMALILAR"
Harvard Üniversitesi profesörlerinden Kenneth S. Rogoff ise, Almanya'da ekonomik kriz uyarısında bulundu ve "Almanlar daha da fakirleşecek" dedi. Uluslararası Para Fonu'nun eski baş ekonomisti, Başbakan Scholz'un ekonomiyi olumlu gösteren açıklamaları üzerine de "Bu iyimserliğe şaşırdım. Avrupa da fakirlik gerçeğine uyum sağlamalı" dedi.
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Almanya daha da fakirleşecek
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