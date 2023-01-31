Almanya daha da fakirleşecek

Federal İstatistik Dairesi, dün ülke ekonomisinin 2022'nin son çeyreğinde, rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 küçüldüğünü açıkladı. Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu. Daire, son çeyreğe ilişkin ayrıntılı verileri 24 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu.Harvard Üniversitesi profesörlerinden Kenneth S. Rogoff ise, Almanya'da ekonomik kriz uyarısında bulundu ve "Almanlar daha da fakirleşecek" dedi. Uluslararası Para Fonu'nun eski baş ekonomisti, Başbakan Scholz'un ekonomiyi olumlu gösteren açıklamaları üzerine de "Bu iyimserliğe şaşırdım. Avrupa da fakirlik gerçeğine uyum sağlamalı" dedi.