Çocuklara eşcinsellik dayatması

Köln kentindeki bir okulun biyoloji öğretmeni, 11 ve 12 yaşındaki çocuklara, biyolojik cinsiyetin hiç önem arz etmediğini, cinsiyet değiştirmenin çok kolay olduğunu öğretti. Sapık öğretmenin verdiği örneklerden birinde, "Lea'nın gününü bir kadın olarak mı yoksa bir erkek olarak mı geçireceği, sabahları nasıl hissettiğine bağlı" ifadesi yer aldı.Diğer örneklerde, "Zeynep, yanlış bedende doğduğunu düşünmektedir. Erkek gibi yaşayabilmek için bir an önce ameliyat olmak istemektedir. Paul kendini bildi bileli bir kadın gibi hissetmiştir. Sieter, biyolojik cinsiyetini cerrahi olarak düzeltip düzeltmeyeceğini henüz bilmiyor" denildi. Küçücük çocukların kafasına sapıkça düşüncelerin dayatılması, her kesimden büyük tepki aldı.Alman Öğretmenler Derneği Başkanı Heinz Peter Meidinger (68), kitapta yer alan ifadeler sonrası dehşete düştüğünü belirtti. Meidinger, "O yaş grubundaki çocuklar henüz ergenlik çağında ve emin değiller ya da hala rollerini arıyorlar. Onları bu aşamada cinsiyet değiştirme meselesiyle karşı karşıya getirmek duyarsızlık, pedagojik değil ve yarardan çok zarar veriyor" diye konuştu. FRANKFURTPEDAGOG Duygu Albay: Kendini bulma çağında, karakterini, kişiliğini geliştirme döneminde olan küçücük çocukları bu şekilde yönlendirmek çok sağlıksız. Gender denilen akım ile biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin değişken olduğu görüşü şu anda öne çıkarılıyor. Modernlik adı altındaki bu eğilim için bir nesli, ebeveynler ile öğretmenler mahvediyor. Gençler kendi kişiliklerini kendileri bulur. Onları bir yola sokmayın. Öte yandan cinsiyet değiştirmek çok basitleştirilmiş. Ameliyatın dönüşü yok ve depresyon riski çok yüksek. Ameliyat öncesi ve sonrası yıllarca süren hormon tedavisi ve psikolojik desteğe ihtiyaç olduğuna kimse dikkat etmiyor.