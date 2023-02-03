Üç yıl sonra maskeye veda

Otobüs, metro, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında koronavirüs pandemisi ile birlikte devreye sokulan maske takma zorunluluğuna dün itibarıylaülke genelinde son verildi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, resmi olarak zorunluluğun kalkmasına karşın toplu taşımada gönüllü maske takılması çağrısında bulundu. Lauterbach, "Gönüllü olarak maske takılması gerekir. Ben, riski almamak ve başkalarını korumak için takıyorum" dedi.Almanya gibi Avusturya da tüm Kovid-19 tedbirlerini 30 Haziran'a kadar kaldırma kararı aldı. Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacağını ve salgın öncesine dönüleceğini söyledi. 'Normale dönüş eylem planı' sağlık kurumlarında maske zorunluluğunun 30 Nisan'da kaldırılmasını öngördü. FRANKFURT