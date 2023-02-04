Papazlardan Kur’an tepkisi

Almanya'nınHamm kentinde faaliyet yürüten Dinlerarası İstişare Grubu, altı cami derneği yöneticisi ve iki kilise papazı, güncel konuları değerlendirdi. Hamm-Pelkum DİTİB Fatih Camisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Protestan Kilisesi'nin papazı Mattihas Eichel ve Katolik Kilisesi papazı Martin Edmund, "Rasmus Paludan'ın eylemini tasvip etmiyor, şiddetle kınıyoruz" dedi.ve Edmund, "Hepimiz Adem ile Havva'nın çocuklarıyız. Bu yüzden kardeşiz. Kardeşçe bir arada yaşamak için karşılıklı kutsal değerlerimize saygı göstermeliyiz. Bu tür provokatif eylemlerden kaçınmalıyız. Pakistan'da cami, Kudüs'te sinagog saldırılarını da kınıyoruz" dedi. Fatih Camii din görevlisi Arif Köser, kutsal değerlere saygının şart olduğunu söyledi.