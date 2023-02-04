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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Papazlardan Kur’an tepkisi

Papazlardan Kur’an tepkisi

Alman papazlar, Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı ve “Hepimiz kardeşiz. Kutsal değerlerimize saygı göstermeliyiz. Paludan’ın eylemini tasvip etmiyor, şiddetle kınıyoruz” dedi

ŞİDDETLE KINIYORUZ
Almanya'nın Hamm kentinde faaliyet yürüten Dinlerarası İstişare Grubu, altı cami derneği yöneticisi ve iki kilise papazı, güncel konuları değerlendirdi. Hamm-Pelkum DİTİB Fatih Camisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Protestan Kilisesi'nin papazı Mattihas Eichel ve Katolik Kilisesi papazı Martin Edmund, "Rasmus Paludan'ın eylemini tasvip etmiyor, şiddetle kınıyoruz" dedi.

DEĞERLERE SAYGI ŞART
Eichel ve Edmund, "Hepimiz Adem ile Havva'nın çocuklarıyız. Bu yüzden kardeşiz. Kardeşçe bir arada yaşamak için karşılıklı kutsal değerlerimize saygı göstermeliyiz. Bu tür provokatif eylemlerden kaçınmalıyız. Pakistan'da cami, Kudüs'te sinagog saldırılarını da kınıyoruz" dedi. Fatih Camii din görevlisi Arif Köser, kutsal değerlere saygının şart olduğunu söyledi. Tevfik KARA
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Papazlardan Kur’an tepkisi
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