Akaryakıtta rota Türkiye

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşın ağır yaptırımları sürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD, son olarak Rusya'dan mazot ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatını durdurdu. Bu durum, Avrupa'da endişe doğurdu. Akaryakıt ihtiyacının geçen yıl yüzde 12.5'ini Rusya'dan karşılayan Almanya'da, panik daha büyük oldu.Çözümde ise adres Türkiye olarak ortaya çıktı. Rusya ile ilişkiyi koparmayan Türkiye, Avrupa'nın petrol ürünlerinde yeni adresi konumuna geldi. Londra merkezli enerji şirketi FGE'nin Rafire Ürünler Bölümü Başkanı Eugene Lidell, Rus mazotunun Türkiye'ye gelmesi ve burada işlenerek Avrupa'ya aktarılmasının beklendiğini söyledi.