Faşist komşu eziyeti

Almanya'nın Göpingen kentine bağlı Gingen an der Fils köyünde daire satın alan Akman ailesi, beş yıl boyunca ırkçı komşularının işkencesine maruz kaldı. Mercedes fabrikasında çalışan Selçuk Akman (43) ile bir sigorta şirketinde görev yapan eşi Leyla (46), komşu eziyeti sonrası satın aldıkları daireyi kiraya verip, köyden 40 kilometre uzağa taşındı.İKİ çocuklu aile, "Görmediğimiz eziyet kalmadı" dedi. Selçuk Akman, "Birikimlerimizle 2018'de daire satın aldık. Mahalledeki tek Türk aile bizdik. İlk günden yan komşumuz ve tüm apartman bize cephe aldı. Sürekli 'Türkler burada ev alamaz, pis Türkler buradan gideceksiniz' diye hakarete uğradık. Kapımıza gamalı haç çizdiler, balkona astığımız Türk bayrağını alıp çiğnediler. Park levhamızı parçaladılar. Kapımıza ölü fare bıraktılar" diye konuştu.Yaşadıkları sonrası 2019'da kalp krizi geçirdiğini söyleyen Akman, "Yan komşumuz bir gün dairemizin içerisine saksı attı. O anı cep telefonu ile görüntüledik. Dava açtık, ancak izinsiz görüntü aldığımız için bin euro cezaya çarptırıldık. Mangal yaktığımız ve dinlediğimiz müziğin 40 desibeli aştığı gerekçesi ile 240 euro ceza ödedik. İşkenceler dayanılmaz olunca taşındık" dedi.Beşyıl boyunca kâbus hayatı yaşadıklarını söyleyen Leyla Akman ise polisin de 'buradan gideceksiniz' dediğini söyledi. Akman, "Yaşadıklarımdan dolayı psikolojim alt üst oldu. Çamaşır asmaya çıktığımda iki çocuğumun önünde darp edildim. Bu yüzden kollarının mosmor oldu. Şu anda taşındığımız evi de buldular, mesaj atıyorlar. Evlatlarım için endişeliyim" diyerek yaşadıkları duruma isyan etti.AKMAN ailesinin uğradığı ırkçı saldırı ve psikolojik şiddetten haberdar olan Stuttgart Başkonsolosluğu, aileye destek ziyaretinde bulundu. Konsolosluk yetkilileri, aileye hukuki yardım konusunda gereken desteği vereceklerini söyledi.