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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Serginin geliri kanserli çocuklara

Mehmet Uzunöz
Serginin geliri kanserli çocuklara

Belediyede şoförlük yaparken yaşadığı kentte sokak fotoğrafları çeken Yunus Baş, fotoğrafları belediye başkanının dikkatini çekince sergi açtı, “Geliri kanserli çocuklara” dedi

ALMANYA'NIN Celle kentinde yaşayan Yunus Baş (37), 2005'de ülkeye gelirken yanında getirdiği fotoğraf makinasını elinden hiç düşürmedi. Belediyede otobüs şoförü olan Baş, çektiği sokak ve manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Fotoğraflar önce bir yerel gazetenin, ardından belediye başkanının dikkatini çekti. Celle Belediye Başkanı Dr. Jörg Nigge, Baş'a sergi açma teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Baş, belediyenin sergi salonunda 'Celle sokakları' adıyla sergi açtı, geliri de kanserli çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Baş, "Bu sergi, Başkan Nigge'nin teklifi üzerine oluştu" dedi.
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Serginin geliri kanserli çocuklara
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