Onlarca TIR dolusu yardım Türkiye’ye gidiyor: Avrupalı Türkler seferber oldu

Türkiye'de yaşanan iki büyük depremin acısı tüm dünyayı sardı. Acıyı yüreklerinde hisseden Avrupalı Türkler, depremin ilk saatlerinden itibaren 'Bölgeye nasıl yardımda bulunabiliriz?' düşüncesi ile harekete geçti. Sivil toplum kuruluşları, cami dernekleri, spor kulüpleri ile yardımseverler, depremin ilk saatlerinden itibaren yardım malzemesi toplamaya başladı.BERLİN, Köln, Dortmund, Duisburg, Leverkusen, Münih, Nürnberg, Mannheim gibi Türklerin yoğun yaşadığı kentler başta olmak üzere Almanya'nın her köşesinde yardım malzemesi toplandı. Hollanda, Belçika ve Fransa'da da Türkler, seferberlik içerisindeydi. Yardım malzemeleri büyük depolardan, camilerden, bazı kentlerde ise büyük meydanlardan TIR ve uçaklara yüklendi.Toplanan malzemeler, deprem bölgelerinde kış şartlarının ağır olması dolayısı ile ağırlıklı olarak kışlık kıyafet ve battaniye oldu. Çocukları göz önünde bulunduran duyarlı aileler, mama, bebek bezi, hijyen malzemesi, oyuncak yardımında bulundu. 'Gün dayanışma günü' diyen Avrupalı Türkler, ihtiyaçlar doğrultusunda ilerleyen günlerde de yardım toplamayı sürdüreceklerini ifade etti.ULUSLARARASI Arama ve Kurtarma Derneği'nin (ISAR) Almanya şubesi, 41 kişiden oluşan uzman ekip ve 7 arama kurtarma köpeği ile birlikte Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. Ekip, dün Hatay'da çalışmalara başladı. Ekipte yer alanlar, "Evde boş boş oturamazdık" diye konuştu. ISAR sözcüsü Paul Philipp Braun (26), "Doktorlar, kurtarma personeli ile bölgede enkazdan insanları sağ çıkarabilmek için çalışacağız" dedi. Frankfurt Havalimanı'ndan @fire adlı arama kurtarma ekibi de Türkiye ve Suriye'de yardım çalışması için hareket etti. Öte yandan pek çok Avrupa ülkesinden de ekipler Türkiye'ye uçtu.