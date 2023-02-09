Kurtarma ekipleri Avrupa’dan yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Belçika ile İtalya'dan deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracakları haberi geldi. Belçika, günde 100'den fazla hastayı tedavi edebilecek sahra hastanesi için dün bölgeye keşfe gitti. Belçika, hastanenin 16 Şubat'ta faaliyete geçeceğini açıkladı.İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, depremzedelerin faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin gönderileceğini bildirdi. Bakan, nakliye uçağının ekipman ve yardım malzemesiyle Türkiye'ye hareket ettiğini de aktardı. Öte yandan İtalyan İtfaiyesi'ne bağlı bir yardım ekibi Adana'ya ulaşmıştı. Ülkede yardım kampanyası da gerçekleşecek.Almanya'dan Teknik Yardım Kurumu'na (THW) bağlı Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan Adana'ya gitti. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "THW'nin son derece uzmanlaşmış acil kurtarma biriminin afet bölgesine varacak olmasından dolayı çok müteşekkirim" açıklaması yaptı.Mustafa AKBABA, Fatih YILMAZ, İbrahim TAŞ, Cengiz PARLAYAN, Tevfik KARA, Mehmet UZUN