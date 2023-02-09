Müzisyen Karsu akrabaları için dua ediyor

Hollanda'da yaşayan piyanist ve müzisyen Karsu Dönmez, Hatay'da bulunan yakınlarından depremin ilk gününden itibaren haber alamadığını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yaptığı paylaşımla duyurdu. Üç saat sonra yeni paylaşım yapan Karsu, "Sadece nenem bulundu! Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle" diye konuştu.Karsu, Hollanda'da katıldığı bir TV programında, "Bir anda akrabalarımı kaybedecek olacağıma inanamıyorum. Bunu istemiyorum ve bu yüzden lütfen yardım edin. Kuzenim, eşi ve çocuğu enkaz altında. Buradan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hollandalı yetkililerden de ülkeme daha fazla yardım etmesini istiyorum" dedi.